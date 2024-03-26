Вестник Кавказа

Аэропорт Владикавказа расширит географию полетов

Аэропорт Владикавказа расширит географию полетов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владикавказский аэропорт сможет расширить свои возможности за счет строительства нового терминала, возведение которого начнется летом этого года.

Власти Северной Осетии намерены возвести новый терминал авиагавани Владикавказа. За счет нового объекта планируется нарастить количество рейсов и расширить географию полетов. Информацию об этом опубликовал глава региона Сергей Меняйло в своем telegram-канале.

"Уже в августе начнутся работы по реконструкции старого терминала внутренних авиалиний, именно в нем будет размещен международный терминал. Оба терминала аэропорта планируем объединить переходной галереей, также появится новый ВИП-зал. Благодаря реконструкции пропускная способность воздушной гавани увеличится до 160 пассажиров в час"

– Сергей Меняйло

Он отметил, что для удобства гостей авиагавани будет установлен дополнительный трап.

Ранее власти республики заявляли, что аэропорт завершил строительство нового комплекса, который позволил увеличить пропускную способность в полтора раза.

Авиагавань «Владикавказ» является единственной в республике.

В прошлом году поток пассажиров составил более 900 тыс человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1905 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мамисон газифицирует высокогорные села Северной Осетии

Мамисон газифицирует высокогорные села Северной Осетии

Верхний Ларс сейчас: в очереди стоят несколько тысяч фур

Верхний Ларс сейчас: в очереди стоят несколько тысяч фур

На Северный Кавказ надвигается непогода

На Северный Кавказ надвигается непогода

Подросток открыл огонь из пистолета по трамваю во Владикавказе

Подросток открыл огонь из пистолета по трамваю во Владикавказе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы