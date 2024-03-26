Аэропорт Владикавказа расширит географию полетов

Власти Северной Осетии намерены возвести новый терминал авиагавани Владикавказа. За счет нового объекта планируется нарастить количество рейсов и расширить географию полетов. Информацию об этом опубликовал глава региона Сергей Меняйло в своем telegram-канале.
"Уже в августе начнутся работы по реконструкции старого терминала внутренних авиалиний, именно в нем будет размещен международный терминал. Оба терминала аэропорта планируем объединить переходной галереей, также появится новый ВИП-зал. Благодаря реконструкции пропускная способность воздушной гавани увеличится до 160 пассажиров в час"
– Сергей Меняйло
Он отметил, что для удобства гостей авиагавани будет установлен дополнительный трап.
Ранее власти республики заявляли, что аэропорт завершил строительство нового комплекса, который позволил увеличить пропускную способность в полтора раза.
Авиагавань «Владикавказ» является единственной в республике.
В прошлом году поток пассажиров составил более 900 тыс человек.