Оспа обезьян 2024: Армения запретила ввозить грызунов и приматов

Для профилактики проникновения в Армению оспы обезьян власти решили не допускать попадания в страну разносчиков заболевания – ими обычно выступают обезьяны и приматы, а также люди.

Руководство Армении рассчитывает защититься от оспы обезьян, запретив ввоз и транзит через территорию Армении ее переносчиков, такое сообщение распространил Инспекционный орган по безопасности продуктов.

"Во избежание вспышки и распространения источников оспы обезьян с 21 августа запрещается ввоз и транзит через Армению всех видов грызунов (живых и мертвых (в качестве пищи для животных)) и приматов"

– ведомство

Запрет останется в силе до тех пор, пока не поступят соответствующие разъяснения со стороны ВОЗ.

Оспа обезьян – это острое вирусное заболевание. Впервые было выявлено у обезьян, но переносят его и грызуны, и зараженные люди, причем как воздушно-капельным, так и бытовым путем. Первые симптомы заболевания сходны с признаками ОРВИ, затем появляется характерная сыпь.

Ранее директор армянского Наццентра по контролю и профилактике заболеваний Степан Атоян оценил как низкую вероятность распространения оспы обезьян в Армении.

Отметим, что в данный момент Армении угрожает вспышка другого заболевания – лихорадки Западного Нила. В этом сезоне зарегистрировано почти 60 случаев заболевания, все в Арагацотнской области. Один заболевший скончался.