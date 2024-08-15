Дагестан отремонтирует еще 23 туристических автомаршрута

Правительство Дагестана планирует потратить 5 млрд рублей на ремонт дорог. Вскоре проезжать по туристическим маршрутам на машине будет комфортнее и быстрее.

Дагестан стал особое место уделять развитию туризма: за 2 года в республике планируется провести ремонтные работы на 23 дорожных туристических маршрутах общей длиной более 120 км. Проект будет стоить порядка 5 млрд рублей, рассказал первый заместитель министра транспорта Дагестана Магомед Тагиров.

«Минтрансом РД в приоритетном порядке проводится работа по содержанию и развитию участков автомобильных дорог на республиканских туристических маршрутах, в том числе направленная на обеспечение безопасности дорожного движения на них»

- Магомед Тагиров

Только за период с 2022 по 2023 год в республике закончили ремонт 43 участков магистралей, которые дублируют популярные туристические автомаршруты.