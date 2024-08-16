Турция попробует вернуть россиян на курорты

В Стамбуле обсудят решение проблем с турпотоком из РФ. Встреча туроператоров пройдет в Стамбуле 27 августа.

27 августа в Стамбуле пройдет встреча, на которой соберутся турецкие туроператоры для обсуждения текущего состояния на российском рынке туризма. Это событие станет знаковым в свете недавних изменений, оказавших негативное влияние на туристический сектор Турции, который понес потери в 20% на российском направлении, пишут РИА Новости.

«На встрече будут даны комплексные оценки рынка России и СНГ и приняты эффективные и действенные решения по развитию рынка на период 2025 года и далее»

– глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая

Связи между Россией и Турцией в туристической сфере всегда были крепкими. Турция долгое время оставалась одним из наиболее популярных направлений для российских туристов, обеспечивая значимый поток туристов из России. Однако в последние годы ситуация изменилась.

Экономическая нестабильность в России, изменения в курсе валют и новые требования в отношении виз и путешествий создали сложности для туристов, что, в свою очередь, сказалось на спросе на туры в Турцию. Результатом стали потери для турецкого сектора в размере 20% от общего объема туризма из России.