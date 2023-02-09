Орду и Гиресун: где отдохнуть на черноморском побережье Турции

Набережные и многочисленные кафе с видом на море делают небольшие турецкие города, расположенные на юго-восточном побережье Черного моря, приятными остановками во время путешествия по этой части Турции. Расскажем, когда лучше ехать в Орду и Гиресун, что там интересного, как добраться до этих городов и что там посмотреть.

Российские туристы всегда предпочитали Черному морю Средиземноморье как более теплое. Черноморские пляжи действительно не такие красивые, как те, что расположены на берегах Средиземного моря, а число отелей там меньше, но в этом регионе страны можно увидеть другую Турцию. С точки зрения культуры и истории эти места не уступают более известным курортам. Кроме того, из приморских турецких городов Гиресун и Орду можно съездить в горные деревни, к каньонам и крепостям.

Когда ехать в Гиресун и Орду?

Как и в случае со Средиземноморьем, лето - это самый загруженный сезон для Черноморского побережья страны, так как туристы, в основном из других регионов Турции и стран Ближнего Востока, предпочитают спасаться от жары на пляжах Черного моря из-за менее высоких цен. Здесь может довольно жарко летом, около 30 °C, особенно в июле-августе.

Весной и осенью сюда приятно приезжать не для пляжного отдыха, а ради изучения достопримечательностей. Зимой здесь путешествовать уже некомфортно: погода обычно дождливая и холодная - температура воздуха на побережье может опуститься даже до 0°C, а в некоторые горные районы уже не попасть из-за снега. Но в целом климат похож на Сочи.

Зачем ехать в Орду и Гиресун?

История. Хотя поселения на этой территории были основаны греческими колонистами еще в VII-VIII веках до н. э., от тех древних городов - Керасунта и Котиора - ничего не осталось. Более поздний город Гиресун был основан в II веке до н.э., а новый город рядом с Орду построили турки-османы, изначально назвав его Байрамлы.

Хотя поселения на этой территории были основаны греческими колонистами еще в VII-VIII веках до н. э., от тех древних городов - Керасунта и Котиора - ничего не осталось. Более поздний город Гиресун был основан в II веке до н.э., а новый город рядом с Орду построили турки-османы, изначально назвав его Байрамлы. Природа. Главная причина приехать сюда - эти города могут стать отправной точкой для изучения черноморского побережья Турции с синими волнами, разбивающимися о поросшие зеленью скалистые берега. В этом регионе много горных сел и яйлаларами (горными пастбищами), а также каньонами и другими природными красотами.

Главная причина приехать сюда - эти города могут стать отправной точкой для изучения черноморского побережья Турции с синими волнами, разбивающимися о поросшие зеленью скалистые берега. В этом регионе много горных сел и яйлаларами (горными пастбищами), а также каньонами и другими природными красотами. Кухня. Местные блюда не так известны, как кебабы, мезе и пахлава, но турецкая черноморская кухня весьма самобытна и вкусна - это сытная еда с сезонными травами, свежими и маринованными овощами и, конечно же, свежевыловленной рыбой, например черноморским калканом. Рыбу здесь часто обжаривают в кукурузной муке. В сезон стоит насладиться слегка обжаренными анчоусами (хамса), особенно популярен с ними плов. В Черноморском регионе Турции также можно попробовать крапивный суп ısırgan yağlası и свекольные голубцы с рисом, специями или фаршем pancar sarması. Поскольку Гиресун славится урожаем лесных орехов, стоит попробовать десерт кадаиф с грецким орехом findik ezmeli sütlü kadayıf.

Как добраться до Гиресуна и Орду?

Аэропорт Орду-Гиресун находится примерно на полпути между этими двумя городами. Расположенный на искусственном острове аэропорт ежедневно обслуживает рейсами из аэропортов Стамбула и Анкары. Автобус-шаттл Havaş, приуроченный к расписанию рейсов, добирается из аэропорта до обоих городов за 30-45 минут. Поездка между Гиресуном и Орду на маршрутке вдоль побережья занимает час-полтора - расстояние между городами составляет почти 50 км.

Орду и Гиресун связаны регулярным маршрутным сообщением с небольшими городами, расположенными вдоль побережья. Однако исследовать природные достопримечательности намного проще на собственной машине, поскольку во многие села отправляется только одна маршрутка в день. Орду и Гиресун находятся между крупными центрами - Самсуном и Трабзоном.

Что посмотреть в Гиресуне и Орду?

Крепости. Возвышающиеся над старым городом руины крепости II века до н. э. - это одно из самых интересных в Гиресуне мест. Здесь можно побродить по тенистым тропам, воспользоваться зонами для пикника, а также насладиться прекрасными видами со старых городских укреплений на береговую линию и море. Примерно в 45 км к востоку вдоль побережья на небольшом полуострове, выступающем из гавани, живописно возвышается замок Тиреболу - небольшого города в окрестностях Гиресуна. В будущем еще откроется крепость Унье, расположенная около одноименного города.

Остров Гиресун. Небольшой остров Гиресун, известный в античности как место обитания амазонок, этим летом закрылся на облагораживающие работы. Посещение будет доступно уже в следующем году, к тому же на острове появятся зоны отдыха, смотровые площадки и тропы. Плыть из порта к острову всего минут 15 на катере. Возможно и строительство канатной дороге от острова к городской крепости. На острове сохранились археологические достопримечательности: остатки храма фригийской богини Кибелы и руины византийского монастыря.

Канатная дорога Орду. Главная туристическая достопримечательность Орду - это канатная дорога длиной 2372 м, которая идет от побережья до вершины Бозтепе - холма высотой 500 м. Прогулка занимает около 10 минут. Особенно красивые виды открываются на закате. Рядом с верхней станцией канатной дороги на вершине холма выстроились кафе с террасами, рестораны и сувенирные лавки. По выходным в кассе скапливается длинная очередь. Цена поездки для иностранцев в августе 2024 года - 400 лир (1000 рублей).

Мыс Ясун. Мыс Ясун Бурну вдается в Черное море всего в 30 км к северо-западу от Орду. Каменная церковь около тропы к современному маяку относится к середине 1800-х годов. Мыс получил свое название в честь предводителя аргонавтов Ясона, так как считается, что он причалил здесь во время своих поисков Золотого руна.

Музеи. Небольшие музеи в Орду и Гиресуне скорее примечательны своей архитектурой, чем своими коллекциями. Исторический музей Гиресуна и художественная галерея Ташбаши в Орду находятся внутри православных церквей XIX века. Вход в эти два музея бесплатный. Музей этнографии Пашаоглу в Орду расположен в красивом особняке XIX века, как и довольно интересный Музей лесного ореха, стоящий через дорогу.

Горные пастбища. Местные пастухи каждое лето перегоняли свой скот на яйлалар (горные пастбища), некоторые продолжают делать это и сегодня. В горах над обоими городами есть множество таких пастбищ. Самые популярные для однодневных поездок - это плато Першембе, плато Кулаккая и яйлалар около деревни Месудие в провинции Орду. Ночевки в горных хижинах также возможны.