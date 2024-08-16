Музыкальный конкурс "Новая волна" стартовал в Сочи

На Кубани на территории Сириус сегодня открылся международный музыкальный конкурс "Новая волна". Конкурс будет проходить до 27 августа.
Сириус принимает конкурс молодых исполнителей "Новая волна", в 2022 и 2023 году мероприятие не проводилось.
"Счастлив, что спустя пару лет, как не было "Новой волны", она возобновилась. Все этого ждали… Очень многие артисты, которые выходят на эту сцену впоследствии становятся большими звездами"
– член жюри конкурса Сергей Лазарев
В этом году конкурс проходит с 22 по 27 августа, участие в нем принимают артисты из России, Беларуси, Азербайджана, Грузии, Армении, Китая и Мальты. В финал выйдут 13 человек. В программе конкурса не только выступления молодых артистов, но и музыкальные номера от российских звезд.