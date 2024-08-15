Глава Минстроя стал вице-премьером Ингушетии

В Ингушетии сменили зампреда правительства региона. Новым вице-премьером стал Микаил Балахоев.
Вице-премьером Ингушетии назначен Микаил Балахоев. Об этом сказано в указе главы республики.
В течение почти пяти лет Балахоев возглавлял Минстрой региона.
До недавнего времени пост вице-премьера занимал Тимур Фаттахов. Сегодня он покинул эту должность.
"Указом главы Ингушетии заместитель председателя правительства Тимур Фаттахов освобожден от занимаемой должности. Также Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении нового вице-премьера. С 22 августа Микаил Балахоев вступает в должность"
– пресс-служба правительства РИ
Справка
С 2010 года Балахоев занимал пост председателя кооператива "Дахар". Женат, имеет четверых детей.