Вестник Кавказа

Глава Минстроя стал вице-премьером Ингушетии

Микаил Балахоев
© Фото: сайт Минстроя Ингушетии
В Ингушетии сменили зампреда правительства региона. Новым вице-премьером стал Микаил Балахоев.

Вице-премьером Ингушетии назначен Микаил Балахоев. Об этом сказано в указе главы республики.

В течение почти пяти лет Балахоев возглавлял Минстрой региона.

До недавнего времени пост вице-премьера занимал Тимур Фаттахов. Сегодня он покинул эту должность.

"Указом главы Ингушетии заместитель председателя правительства Тимур Фаттахов освобожден от занимаемой должности. Также Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении нового вице-премьера. С 22 августа Микаил Балахоев вступает в должность"

– пресс-служба правительства РИ

Справка

С 2010 года Балахоев занимал пост председателя кооператива "Дахар". Женат, имеет четверых детей.

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