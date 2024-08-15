Туристический поезд в Абхазию выгоден туристам - АЖД

В октябре в Абхазию отправится из Москвы туристический поезд "Рица". Недельное путешествие с насыщенной программой позволит туристам сэкономить на отелях, отметили в АЖД.

Отправиться на отдых в Абхазию этой осенью россияне смогут в рамках железнодорожного круиза, главный инженер АЖД Леонид Куруа считает, что такой вид отдыха выгоден туристам и поможет развитию железных дорог Абхазии.

Один раз в этом году на маршрут выйдет туристический поезд "Рица". Путешествие продолжительностью 8 дней и 7 ночей было разработано РЖД. Поезда стартует из Москвы, круиз включает такие города, как Новороссийск, Гагра, Сухум, Сочи и Ростов-на-Дону. Поезд "Рица" отправится в единственный рейс 2024 года 18 октября.

Куруа отметил плюсы такого вида отдыха: туристам не нужно искать отели и платить за проживание, не нужно думать над досугом - в тур включены экскурсии и дегустации, границу можно с комфортом пройти не выходя из поезда.

В рамках тура в Абхазии туристы посетят такие достопримечательности, как Голубое озеро, озеро Рица, Новоафонский монастырь, также попробуют местную национальную кухню.

В Абхазии ждут российский туристический поезд, для этого готовится соответствующая инфраструктура, дорабатываются станции "Гагра" и "Кяласур", поделился главный инженер Абхазской Железной Дороги в беседе на радио Sputnik.