Масштабные отключения воды ждут Ташкент в сентябре

В Ташкенте с 5 сентября по 3 октября запланированы масштабные отключения холодной воды. Отключения воды в Ташкенте затронут весь город, в среднем воду будут отключать на сутки и более.

Жителей Ташкента предупреждают о скорых отключениях холодной воды.

Отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами на водоводах и водопроводных сетях. Также в сентябре будет идти подготовка к работе сетей в предстоящий осенне-зимний период, говорится в сообщении АО «Тошкент шаҳар сув таъминоти».

Первыми без воды в Ташкенте останутся жители ряда махаллей Бектемирского района и Юнусабадского района. Холодной воды не будет с 9 утра 5 сентября до вечера 6 сентября, водоснабжение восстановят к 21.00.

Отключать воду будут в течение месяца в разных районах города. Без воды горожане будут в среднем оставаться на сутки. Отключения будут производиться 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 сентября и 2-3 октября. В эти дни гражданам будет поставляться вода автоводовозами.

Узнать более подробную информацию можно в Центральной диспетчерской службе по телефонам: (71) 256-10-95; (71) 252-60-08 ; 1054.