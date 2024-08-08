Современное благоустройство коснется центра Ташкента

Российское архитектурное бюро Ludi_Architects начнет благоустройство Узбекистон Овози в Ташкенте – центральной улицы города, и сделает ее комфортной для прогулок как пешком, так и на велосипеде. Работы начнутся уже в скором времени.

Центральную улицу Узбекистон Овози в Ташкенте планируют благоустроить по заветам современной урбанистики – будет сужена проезжая часть и расширена пешеходная, рассказал мэр города. Проектом займется российское архитектурное бюро Ludi_Architects совместно с ташкентской администрацией.

Улица Узбекистон Овози когда-то называлась Садовым проспектом. Ее протяженность составляет 750 м, а ширине от 25 до 40 м. На ней находится много жилых домов, школа, детский сад и различные кафешки, а также единственная в городе Детская библиотека и Экопарк. Таким образом, улица имеет большой потенциал для неспешных прогулок всей семьей и проведения досуга.

К сожалению, сейчас приоритет отдан автомобильному транспорту, что делает ее неудобной для прогулок.

Что планируют сделать?

"Как и во всех проектах, которым мы занимаемся, для нас важно создание общественных пространств — мест силы, точек притяжения, которые дают толчки для развития"

- генеральный директор и основательница бюро Ludi_Architects Любовь Леонтьева

Для начала будут расширены тротуары, а велодорожки отделят в отдельные полосы. Далее до Детской библиотеки, которую тоже реконструировали Ludi_Architects, движение автотранспорта станет двухсторонним, а после машины будут двигаться в одну сторону.

Для такси появится отдельная полоса, а для автомобилей оборудуют пространство для параллельной парковки. Также пешеходные переходы будут приподнятыми, а в особо широкой части улицы построят островки безопасности.

Реализация проекта начнется уже в ближайшее время. Закончить работы предварительно планируют через полгода.