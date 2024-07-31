Аэропорт Ташкента стал просторнее

Международный аэропорт Ташкента расширился за счет достройки зала ожидания для вылетающих пассажиров – он стал просторнее на 2 тысячи квадратных метров, скоро здесь откроются фуд-корты и рестораны.

Международный аэропорт Ташкента стал еще удобнее для пассажиров – изменения затронули "стерильную" зону зала вылета, которая расширилась еще на 2 тыс кв м – она расположена в левой части зоны ожидания рядом с арт-базаром, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

"Строительство дополнительной площади также позволило соединить общий зал вылета с накопителем B5-B6-B7. Кроме того, в будущем появится возможность создать отдельную галерею и выход на посадку на нижние гейты, разделив потоки прилетающих и вылетающих пассажиров"

- Uzbekistan Airports

Новая зона ожидания оборудована посадочными местами, а в скором времени здесь заработают рестораны и фуд-корт - эти площади закрывают баннеры с логотипами заведений, которые появятся здесь, а пассажиры пока довольствуются кофе-корнером одной из известных сетей, где, помимо горячих и холодных напитков, они могут перекусить десертами и свежей выпечкой, передает Podrobno.uz.