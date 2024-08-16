Единая школьная форма возвращается?

Новый ГОСТ на школьную форму в России могут утвердить в сентябре, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев: ее разработчик, Роскачество, уже устранил основные противоречия в документе.

С началом нового учебного года в России может появиться и новый стандарт школьной формы – его планируют утвердить уже в сентябре, сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев, пишут "Известия".

"Проект стандарта получил целый ряд предложений и замечаний, разработчик - Роскачество, к настоящему моменту снял основные противоречия в документе, сейчас, насколько мне известно, неотработанных - лишь единицы. По нашим прогнозам, в случае их урегулирования уже в течение месяца документ в финальной версии может поступить в агентство и будет утвержден"

- Антон Шалаев

Новая школьная форма, как и в старые добрые времена, будет двух видов – повседневная и "парадная", праздничная – это, так сказать, "базовый" вариант, но есть нюансы. Так, одежда может иметь символику школы. Любопытно и то, что к обуви учеников никаких требований не предъявляется.

Плюсы нововведения в том, что к новому ГОСТу будут применяться и серьезные требования, такие, как свойства ткани, ее носкость и экологичность – впрочем, он будет добровольным для производителей. А минусы – в том, что большинство родителей такой "инкубаторский" подход к своим детям не одобряют: только 22% одобрили возврат к единой школьной форме.