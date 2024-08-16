Мусор горит на полигоне в Брюховецком районе Кубани

Пожарные с самого утра не могут потушить пожар на мусорном полигоне в Брюховецком районе Кубани. Его площадь составляется около 800 кв м.
Мусорный полигон продолжает гореть в Брюховецком районе Кубани. Возгорание там обнаружили еще в 11 утра, рассказали в местном отделении МЧС.
Площадь пожара остается в районе 800 кв м.
«По прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание мусора на площади 800 кв м»
- МЧС по Краснодарскому краю
В тушении пожара по-прежнему принимают участие 10 сотрудников ведомства и 5 специальных машин.