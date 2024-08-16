Кубанские пожарные всю ночь тушили здание в Новороссийске

Больше шести часов понадобилось кубанским огнеборцам, чтобы потушить пожар, вспыхнувший накануне вечером в коммерческом здании в Новороссийске – с огнем боролись 85 человек и 25 машин.

Минувшим вечером пожар вспыхнул в двухэтажном коммерческом здании в Новороссийске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"Огнеборцы МЧС России тушат пожар в Новороссийске. По ул. Хворостянского огнем охвачено 300 квадратных метров двухэтажного коммерческого здания"

- МЧС Кубани

На борьбу с огнем были брошены большие силы - 85 человек и 25 единиц техники, однако огонь долго не сдавался – несмотря на то, что он был быстро локализован, тушить его пришлось всю ночь – только к утру в своем Telegram-канале кубанские спасатели сообщили, что полностью потушили возгорание.