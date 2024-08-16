Турмаршруты закрыты в Тебердинском нацпарке из-за пожара

Тебердинский нацпарк в КЧР закрыл все турмаршруты из-за лесного пожара. Об этом сообщает администрация нацпарка.

Администрация Тебердинского национального парка в КЧР закрыла все туристические маршруты из-за сильного пожара. Напомним, что возгорание возникло в окрестностях известного курорта Домбай.

«Сейчас все маршруты закрыты на неопределенный срок»

– администрация нацпарка

Ранее сообщалось, что в настоящее время площадь пожара выросла до 15 га.

Работающие на месте спасательные службы и пожарные бригады прилагают все усилия для ликвидации огня. Они пытаются локализовать очаги возгорания и предотвратить его дальнейшее распространение.

В связи с временными ограничениями, местные власти и администрации национального парка активно работают над информированием потенциальных туристов. Очевидно, что отсутствие четкой информации может привести к хаотичным ситуациям и путанице, когда отдыхающие приезжают на курорт и обнаруживают, что доступ к маршрутам перекрыт.