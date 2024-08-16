Вестник Кавказа

Пожар на свалке в Новороссийске локализовали

Пожар на свалке в Новороссийске локализовали
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники МЧС смогли локализовать масштабный пожар на мусорном полигоне в курортном Новороссийске. Информация о возгорании появилась сегодня утром.

Возгорание на мусорной свалке в Новороссийске удалось локализовать пожарным, рассказали в местном отделении МЧС.

«В 9:45 мск локализация на площади 1,6 тыс. кв м»

- МЧС по Краснодарскому краю

Ранее руководитель курорта Андрей Кравченко передал информацию о возгорании мусора на одном из полигонов города. Происшествие временно остановило работу свалки. Вероятной причиной пожара стала аномальная жара и засушливость.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
575 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ДТП в Анапе - водитель погиб на месте

ДТП в Анапе - водитель погиб на месте

В отпуск осенью пойдет почти половина россиян

В отпуск осенью пойдет почти половина россиян

Музыкальный конкурс &quot;Новая волна&quot; стартовал в Сочи

Музыкальный конкурс "Новая волна" стартовал в Сочи

Туристка в Сочи травмировала спину в каньоне Белые скалы

Туристка в Сочи травмировала спину в каньоне Белые скалы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы