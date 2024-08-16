Пожар на свалке в Новороссийске локализовали

Сотрудники МЧС смогли локализовать масштабный пожар на мусорном полигоне в курортном Новороссийске. Информация о возгорании появилась сегодня утром.
Возгорание на мусорной свалке в Новороссийске удалось локализовать пожарным, рассказали в местном отделении МЧС.
«В 9:45 мск локализация на площади 1,6 тыс. кв м»
- МЧС по Краснодарскому краю
Ранее руководитель курорта Андрей Кравченко передал информацию о возгорании мусора на одном из полигонов города. Происшествие временно остановило работу свалки. Вероятной причиной пожара стала аномальная жара и засушливость.