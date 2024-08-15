Грузия сохранит курс на евроинтеграцию

Изменения в статью 78 конституции Грузии о желании республики попасть в ЕС и НАТО останутся нетронутыми. В этом заверил избирателей грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Поправки в 78 статью конституции Грузии, где указано намерение страны вступить в Евросоюз и НАТО, не будут убраны или изменены, подчеркнул грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78"

- Ираклий Кобахидзе

Несколько дней назад партия власти «Грузинская мечта» выступила с заявлением, где указала важность получения в парламенте большинства мест на октябрьских выборах. Там же она назвала причины этой необходимости.

Среди них был пункт, суть которого, со слов партии, раскроется позже. В ряде грузинских изданий поползи слухи, что речь идет о статье 78 конституции, где упоминается евроинтеграция.