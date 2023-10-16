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Президенту Грузии в 2023 году впервые в истории страны может быть объявлен импичмент. Саломе Зурабишвили может лишиться поста за нарушение Конституции. Почему президенту Грузии угрожает отставка?

Грузинскому президенту Саломе Зурабишвили в скором времени, возможно, уже в 2023 году, может быть объявлен импичмент. Как давнее противостояние президента и правительства "Грузинской мечты" дошло до точки невозврата?

Почему Зурабишвили объявляют импичмент?

Вялотекущий конфликт между президентом и правящей партией обострился в конце августа. 30 августа администрация Зурабишвили сообщила о начале на следующий день визита в Германию. Правительство сразу повысило градус дискуссии, заявив, что не давало президенту разрешения совершать эту поездку (и многие другие), о чем Зурабишвили была официально уведомлена.

"Напоминаем президенту Саломе Зурабишвили, что в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 52 Конституции Грузии президент Грузии осуществляет представительские полномочия во внешних связях только с согласия правительства Грузии"

– кабмин

Однако Зурабишвили проигнорировала грозное предупреждение и все же отправилась в зарубежное турне 31 августа. На следующий день "Мечта" и сообщила о запуске импичмента в отношении президента, которая, превысив свои полномочия, нарушила Конституцию страны.

Спустя неделю исполнительный секретарь "Мечты" Мамука Мдинарадзе сообщил о том, что собрано необходимое для подачи иска в Конституционный суд подписей депутатов парламента – 80 из 150-ти.

Сайт парламента Грузии

Решение Конституционного суда по отставке Зурабишвили

Представление об импичменте президента КС принял к рассмотрению 23 сентября. Стороны имели возможность представить в суде свои позиции. Впрочем, сама Зурабишвили в суд так и не явилась.

Вскоре, 16 октября, Конституционный суд признал, что президент нарушила Конституцию. Как следует из решения КС, совершая рабочие визиты за рубеж 31 августа, 1 сентября и 6 сентября, политик реализовала представительские функции в области международных отношений, не получив согласия правительства. Таким образом она нарушила 52-ю статью Конституции.

Решение КС окончательное – его нельзя обжаловать либо пересматривать.

Сайт Конституционного суда Грузии

Проголосуют ли депутаты за импичмент Зурабишвили?

Впрочем, удастся ли правящей партии на деле реализовать импичмент, пока неясно. Дело в том, что для отставки президента нужно минимум сто голосов, а у парламентского большинства ("Мечта" плюс движение "Сила народа") лишь 84 мандата.

В день публикации решения КС лидер "Мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по отстранении Зурабишвили с поста президента пройдет в парламенте до конца сессионной недели. Политик весьма скептически оценил шансы на успех.

"Мы понимаем, что Саломе Зурабишвили нарушала Конституцию в надежде на коллективное "Национальное движение" (крупнейшая оппозиционная партия), и, исходя из этого, шанса собрать необходимое для ее отставки 100 голосов практически не существует"

– Ираклий Кобахидзе

Сайт Грузинской мечты

В то же время, лидер "Мечты" надеется, что кто-то из оппозиционеров все же должным образом отреагирует на столь грубое нарушение Конституции, которое сознательно совершила Зурабишвили, и поможет довести начатое до конца.

Ответ Зурабишвили

Сама президент отрицала факт нарушения Конституции Грузии.

Кроме того, в конце сентября Зурабишвили, несмотря на то, что процедура импичмента шла полным ходом, совершила поездку в Эстонию, Латвию и Литву, а также провела встречи с лидерами этих стран.

В судебных слушаниях в КС президент не участвовала.

Реакция Евросоюза

В ЕС происходящее в Грузии оценивают негативно. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский 6 октября заявил, что импичмент президента никак не помогает деполяризации (одно из 12 требований для получения статуса кандидата в члены ЕС) – напротив, инициатива правительства лишь усиливает поляризацию.

Дипломат напомнил, что такой же точки зрения придерживается и глава Евродипломатии Жозеп Боррель.