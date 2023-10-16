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Импичмент президента Грузии: почему Саломе Зурабишвили отправляют в отставку?

Елизавета Перелыгина
Импичмент президента Грузии: почему Саломе Зурабишвили отправляют в отставку?
© Фото: Сайт президента Грузии
Президенту Грузии в 2023 году впервые в истории страны может быть объявлен импичмент. Саломе Зурабишвили может лишиться поста за нарушение Конституции. Почему президенту Грузии угрожает отставка?

Грузинскому президенту Саломе Зурабишвили в скором времени, возможно, уже в 2023 году, может быть объявлен импичмент. Как давнее противостояние президента и правительства "Грузинской мечты" дошло до точки невозврата?

Почему Зурабишвили объявляют импичмент?

Вялотекущий конфликт между президентом и правящей партией обострился в конце августа. 30 августа администрация Зурабишвили сообщила о начале на следующий день визита в Германию. Правительство сразу повысило градус дискуссии, заявив, что не давало президенту разрешения совершать эту поездку (и многие другие), о чем Зурабишвили была официально уведомлена.

"Напоминаем президенту Саломе Зурабишвили, что в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 52 Конституции Грузии президент Грузии осуществляет представительские полномочия во внешних связях только с согласия правительства Грузии"

– кабмин

Однако Зурабишвили проигнорировала грозное предупреждение и все же отправилась в зарубежное турне 31 августа. На следующий день "Мечта" и сообщила о запуске импичмента в отношении президента, которая, превысив свои полномочия, нарушила Конституцию страны.

Спустя неделю исполнительный секретарь "Мечты" Мамука Мдинарадзе сообщил о том, что собрано необходимое для подачи иска в Конституционный суд подписей депутатов парламента – 80 из 150-ти.

Сайт парламента Грузии

Решение Конституционного суда по отставке Зурабишвили

Представление об импичменте президента КС принял к рассмотрению 23 сентября. Стороны имели возможность представить в суде свои позиции. Впрочем, сама Зурабишвили в суд так и не явилась.

Вскоре, 16 октября, Конституционный суд признал, что президент нарушила Конституцию. Как следует из решения КС, совершая рабочие визиты за рубеж 31 августа, 1 сентября и 6 сентября, политик реализовала представительские функции в области международных отношений, не получив согласия правительства. Таким образом она нарушила 52-ю статью Конституции.

Решение КС окончательное – его нельзя обжаловать либо пересматривать.

Оглашение решения КС по импичменту Зурабишвили
Сайт Конституционного суда Грузии

Проголосуют ли депутаты за импичмент Зурабишвили?

Впрочем, удастся ли правящей партии на деле реализовать импичмент, пока неясно. Дело в том, что для отставки президента нужно минимум сто голосов, а у парламентского большинства ("Мечта" плюс движение "Сила народа") лишь 84 мандата.

В день публикации решения КС лидер "Мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по отстранении Зурабишвили с поста президента пройдет в парламенте до конца сессионной недели. Политик весьма скептически оценил шансы на успех.

"Мы понимаем, что Саломе Зурабишвили нарушала Конституцию в надежде на коллективное "Национальное движение" (крупнейшая оппозиционная партия), и, исходя из этого, шанса собрать необходимое для ее отставки 100 голосов практически не существует"

– Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе
Сайт Грузинской мечты

В то же время, лидер "Мечты" надеется, что кто-то из оппозиционеров все же должным образом отреагирует на столь грубое нарушение Конституции, которое сознательно совершила Зурабишвили, и поможет довести начатое до конца.

Ответ Зурабишвили

Сама президент отрицала факт нарушения Конституции Грузии.

Кроме того, в конце сентября Зурабишвили, несмотря на то, что процедура импичмента шла полным ходом, совершила поездку в Эстонию, Латвию и Литву, а также провела встречи с лидерами этих стран.

В судебных слушаниях в КС президент не участвовала.

Реакция Евросоюза

В ЕС происходящее в Грузии оценивают негативно. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский 6 октября заявил, что импичмент президента никак не помогает деполяризации (одно из 12 требований для получения статуса кандидата в члены ЕС) – напротив, инициатива правительства лишь усиливает поляризацию.

Дипломат напомнил, что такой же точки зрения придерживается и глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

Конституционный суд Грузии разрешил импичмент президента

Конституционный суд Грузии разрешил импичмент президента

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