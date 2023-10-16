Конституционный суд Грузии разрешил импичмент президента

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В Грузии может быть проведен импичмент президента. Суд поставил, что Зурабишвили нарушила конституцию Грузии, совершая несогласованные зарубежные визиты.

Представление правящей партии "Грузинская мечта" удовлетворено Конституционным судом Грузии. Теперь парламент сможет провести голосование по вопросу импичменту президента Саломе Зурабишвили.

"Конституционной суд Грузии установил, что президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили во время рабочих визитов за границу 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года осуществила представительские права и полномочия в сфере международных сношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила подпункт "а" части 1 статьи 52 Конституции Грузии"

– глава КС Грузии Мераб Турава

Чтобы отстранить главу государства посредством импичмента потребуется, чтобы по крайней мере 100 парламентариев проголосовали за. Если оппозиция не поддержит правящую партию, отстранение президента не состоится, так как голосов будет недостаточно.

"Как бы ни закончилась процедура импичмента, мы уже достигли желаемого. Нарушение конституции президентом не осталась без реагирования… с сегодняшнего дня Саломе Зурабишвили будет президентом лишь формально"

– председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе

Уйдет ли Зурабишвили в отставку?

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что "Грузинской мечте" не удастся довести процедуру импичмента до конца. "Примечательно, что сами лидеры "Мечты" все эти дни интенсивно заявляют о том, что больше 90 голосов им никак не набрать, а для импичмента нужно 100, при этом они вовсе не собираются агитировать меньшинство и оппозицию, чтобы те дали голоса в пользу импичмента. Более того, они прямо заявляют, что цель их была не устроить настоящий импичмент Зурабишвили, а показать всем, что они правы, что она действительно нарушила Конституцию", - сказал он.

"Таким образом, цель – показать народу, что президент Саломе Зурабишвили нарушает Конституцию. Власти рассчитывают, что это будет на нее как-то действовать, чтобы она впредь уже не пускалась в зарубежные вояжи без разрешения и не вступала бы в переговоры от имени Грузии, не имея на это полномочий. Именно так свои действия объясняют сейчас в "Мечте" уже довольно долгое время. Исходя из этого, трудно представить, что импичмент все-таки получится. Шансов на отправку Зурабишвили в отставку сейчас нет", - подчеркнул Петре Мамрадзе.

Импичмент Зурабишвили необходим

В то же время политолог обратил внимание на пользу для Грузии от запуска процедуры импичмента. "Я тут полностью согласен с "Мечтой". В Конституции Грузии четко сказано, что президент нашей парламентской республики может представлять государство, вести переговоры и подписывать соглашения только с согласия правительства. Зурабишвили всегда это соблюдала, всегда обращалась и получала письменное разрешение. А в этом году она получила отказ, поскольку в последнее время ее выступления имеют ярко выраженный антигрузинский характер (например, она заявляет, что власти Грузии не заслуживают статуса кандидата в Евросоюз), но все равно полетела в Европу. Это нарушение, которое президент не должен совершать, поэтому решение начать импичмент – верное", - заявил он.

"К сожалению, ее риторика почти полностью совпадает с риторикой нацистов Саакашвили и ассоциированных с ними людей. Поэтому правительство и не согласилось, чтобы Зурабишвили представляла Грузию в Европе – население не поняло бы, почему такой человек на международном уровне, встречаясь с Мишелем, Макроном и Штайнмайером говорит то же самое о незаслуженности статуса. Однако Зурабившили пошла на обострение и полетела в Европу не как частное лицо, а именно как представитель Грузии. Ну что же, она сама выбрала этот путь, прямо заявив, что представляет Грузию без согласия властей, отсюда и импичмент", - заключил Петре Мамрадзе.