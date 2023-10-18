Зурабишвили считает фарсом процедуру импичмента против нее

Опубликовано: 14:38, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Грузии

Президент Грузии не считает, что она нарушила Конституцию. Она также назвала фарсом процедуру импичмента против нее

В среду, 18 октября, президент Грузии заявила в ходе своего выступления в парламенте, что импичмент против нее является фарсом. Кроме того, Саломе Зурабишвили отметила, что все обвинения в нарушении Конституции являются необоснованными.

"Этим процессом импичмента вы наносите ущерб не мне, а стране. Этот процесс импичмента является фарсом"

– глава государства

Она добавила, что правящая партия уже потеряла доверие грузинских граждан.

"Какими бы не были результаты голосования по импичменту, вы потеряли доверие народа. Сегодня решается не моя, а ваша судьба, так как придет и завтрашний день"

– Саломе Зурабишвили