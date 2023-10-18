РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Зурабишвили считает фарсом процедуру импичмента против нее

Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© Фото: сайт президента Грузии
Президент Грузии не считает, что она нарушила Конституцию. Она также назвала фарсом процедуру импичмента против нее

В среду, 18 октября, президент Грузии заявила в ходе своего выступления в парламенте, что импичмент против нее является фарсом. Кроме того, Саломе Зурабишвили отметила, что все обвинения в нарушении Конституции являются необоснованными.

"Этим процессом импичмента вы наносите ущерб не мне, а стране. Этот процесс импичмента является фарсом"

– глава государства

Она добавила, что правящая партия уже потеряла доверие грузинских граждан.

"Какими бы не были результаты голосования по импичменту, вы потеряли доверие народа. Сегодня решается не моя, а ваша судьба, так как придет и завтрашний день"

– Саломе Зурабишвили

Гарибашвили назвал непризнание президентом Грузии конституции позорным фактом

Гарибашвили назвал непризнание президентом Грузии конституции позорным фактом

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1455 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version