Гарибашвили назвал непризнание президентом Грузии конституции позорным фактом

Опубликовано: 14:37, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии

Премьер Грузии заявил, что президент страны нарушила конституцию, назвав это печальным фактом. При этом он считает, что непризнание Зурабишвили конституции является позором.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили назвал нарушение президентом страны Саломе Зурабишвили и решение суда по данному вопросу печальным фактом.

Он заявил, что Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение президентом основного закона страны. По его словам, она это сделала грубо и демонстративно, хотя должна была показывать пример другим госслужащим или последующим президентам.

"Это, безусловно, меня, как премьер-министра и рядового гражданина этой страны, действительно не радует. Я не хочу, чтобы президент моей страны был нарушителем Конституции или нарушителем любого другого закона"

- Ираклий Гарибашвили

Премьер отметил, что суд не собирается пересматривать свое решение, а последующая процедура состоится уже в законодательном органе Грузии.

"Мы с самого начала сказали, что знали, что у нас нет достаточно голосов. Но мы, представители власти, члены парламенты, законодатели должны быть теми, кто дает пример"

- Ираклий Гарибашвили

Глава правительства подчеркнул, что время, когда президент ставил себя выше закона, завершилось. Он добавил, что народ ждал от Зурабишвили внесение европейского стандарта в политику страны.

"Европейский стандарт означает, что все соблюдают закон и Конституцию. Вместо этого мы получили совершенно противоположную картину, когда госпожа Саломе сказала нам, что она не признает Конституцию. Это позорный факт"

- Ираклий Гарибашвили

Помимо этого, Гарибашвили считает, что Зурабишвили село в президентское кресло только благодаря правящей партии «Грузинская мечта», напомнив об 1%, когда она состояла в оппозиции.

"Разве по нам видно, что мы нервничаем или боимся, что кто-то является оппозиционером? Я напомню всем, что у Саломе Зурабишвили был рейтинг в 1%, когда она была в оппозиции. "Грузинская мечта" привела этого человека и сделала президентом, благодаря рейтингу "Грузинской мечты"

- Ираклий Гарибашвили