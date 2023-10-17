Гарибашвили назвал непризнание президентом Грузии конституции позорным фактом

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили назвал нарушение президентом страны Саломе Зурабишвили и решение суда по данному вопросу печальным фактом.
Он заявил, что Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение президентом основного закона страны. По его словам, она это сделала грубо и демонстративно, хотя должна была показывать пример другим госслужащим или последующим президентам.
"Это, безусловно, меня, как премьер-министра и рядового гражданина этой страны, действительно не радует. Я не хочу, чтобы президент моей страны был нарушителем Конституции или нарушителем любого другого закона"
- Ираклий Гарибашвили
Премьер отметил, что суд не собирается пересматривать свое решение, а последующая процедура состоится уже в законодательном органе Грузии.
"Мы с самого начала сказали, что знали, что у нас нет достаточно голосов. Но мы, представители власти, члены парламенты, законодатели должны быть теми, кто дает пример"
- Ираклий Гарибашвили
Глава правительства подчеркнул, что время, когда президент ставил себя выше закона, завершилось. Он добавил, что народ ждал от Зурабишвили внесение европейского стандарта в политику страны.
"Европейский стандарт означает, что все соблюдают закон и Конституцию. Вместо этого мы получили совершенно противоположную картину, когда госпожа Саломе сказала нам, что она не признает Конституцию. Это позорный факт"
- Ираклий Гарибашвили
Помимо этого, Гарибашвили считает, что Зурабишвили село в президентское кресло только благодаря правящей партии «Грузинская мечта», напомнив об 1%, когда она состояла в оппозиции.
"Разве по нам видно, что мы нервничаем или боимся, что кто-то является оппозиционером? Я напомню всем, что у Саломе Зурабишвили был рейтинг в 1%, когда она была в оппозиции. "Грузинская мечта" привела этого человека и сделала президентом, благодаря рейтингу "Грузинской мечты"
- Ираклий Гарибашвили