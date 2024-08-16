Жители КБР ответят за фиктивные браки с иностранцами

Уголовное дело возбуждено в Кабардино-Балкарии против местных жителей, которые, как считает следствие, занимались организацией незаконной миграции. Иностранцы, их усилиями, незаконно пребывали в России, вступая в фиктивный брак.

Двое мужчин понесут уголовную ответственность за организацию незаконной миграции в КБР, если их вина будет доказана, сообщение о возможном преступлении распространило республиканское управление ФСБ.

Было установлено, что подозреваемые обеспечивали фиктивную женитьбу для граждан других стран, которые стремились легализовать свое пребывание в России, причем незаконным образом.

Пресечением преступной деятельности занимались сотрудники ФСБ и МВД по КБР.

Дело открыто по статье 322 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней – семь лет "за решеткой"