Вестник Кавказа

Жители КБР ответят за фиктивные браки с иностранцами

Жители КБР ответят за фиктивные браки с иностранцами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уголовное дело возбуждено в Кабардино-Балкарии против местных жителей, которые, как считает следствие, занимались организацией незаконной миграции. Иностранцы, их усилиями, незаконно пребывали в России, вступая в фиктивный брак.

Двое мужчин понесут уголовную ответственность за организацию незаконной миграции в КБР, если их вина будет доказана, сообщение о возможном преступлении распространило республиканское управление ФСБ.

Было установлено, что подозреваемые обеспечивали фиктивную женитьбу для граждан других стран, которые стремились легализовать свое пребывание в России, причем незаконным образом.

Пресечением преступной деятельности занимались сотрудники ФСБ и МВД по КБР.

Дело открыто по статье 322 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней – семь лет "за решеткой"

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
520 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Объем инвестиций в основной капитал в КБР вырос на 30%

Объем инвестиций в основной капитал в КБР вырос на 30%

Молодых преподавателей становится больше в Кабардино-Балкарии

Молодых преподавателей становится больше в Кабардино-Балкарии

Продолжительность жизни в КБР обещает повыситься

Продолжительность жизни в КБР обещает повыситься

БПЛА Минтранса России преодолел путь к Эльбрусу

БПЛА Минтранса России преодолел путь к Эльбрусу

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы