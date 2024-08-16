Вестник Кавказа

Что происходит с телом после смерти? Шокирующие подробности от судмедэксперта

В программе "На здоровье" медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

СУДМЕДЭКСПЕРТ Алексей Решетун в интервью рассказывает о том, что ежедневно убивает человека. Что происходит с телом человека после смерти, как алкоголь влияет на клетки организма, какая смерть может наступить, если выкурить палёную электронную сигарету? Чем патологоанатом отличается от судебно-медицинского эксперта? ТОП-3 самых нелепые смерти, которые можно предотвратить.

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