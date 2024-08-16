Махачкалинское "Динамо" проиграло на выезде "Рубину"

ФК "Динамо" Махачкала играл в 6-м туре в гостях против казанского "Рубина". Победу в матче одержали хозяева поля.

В пятницу, 23 августа, матчем "Рубина" и махачкалинского "Динамо" стартовал 6-й тур чемпионата России по футболу. Игра проходила в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Счет на 45-й минуте открыл с пенальти нападающий "Рубина" Мирлинд Даку. А на 63-й минуте полузащитник Никола Чумич забил второй гол,у становив окончательный результат.

Турнирная таблица

На данный момент "Рубин" с 10 очками занимают пятую строчку в чемпионате. Махачкалинское "Динамо" имеет в своем активе 5 очков и располагается на 11-м месте.