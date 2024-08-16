Вестник Кавказа

Первый урожай винограда собрали на Ставрополье

Первый урожай винограда собрали на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ранние сорта винограда уже созрели и готовы к сбору фермерами Ставрополья. Только за одну недели они обработали более 4 т ягод.

Ставропольские фермеры приступили к сбору урожая ранних столовых сортов винограда. Всего за 7 дней им удалось собрать более 4 т продукции, рассказали в Минсельхозе края.

«В этом году в рамках краевой государственной программы «Развитие сельского хозяйства» на поддержку виноградарства предусмотрено более 166 млн рублей. Средства господдержки идут на субсидирование затрат по закладке новых виноградников, проведение уходных работ, покупку и обновление основных средств и оборудования»

- Минсельхоз Ставропольского края

Ставрополье усеяно виноградниками: они занимают площадь в 4,5 тыс га. Благодаря активной господдержке местные аграрии могут ежегодно увеличивать урожай ягод. Средства позволяют увеличить площадь виноградников до 100 га.

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