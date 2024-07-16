Вестник Кавказа

Дефект стал причиной отключения энергоблока Ростовской АЭС

Дефект стал причиной отключения энергоблока Ростовской АЭС
© Фото: пресс-служба Ростовской АЭС
На Ростовской АЭС сегодня отключили первый энергоблок – причиной такого решения операторов станции стал дефект, обнаруженный в его турбине, сколько времени займет ремонт, не сообщается.

Сегодня на Ростовской АЭС отключили от сети энергоблок №1, сообщил в своем Telegram-канале концерн "Росэнергоатом".

"Двадцать третьего августа в 15:34 энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен от сети оперативным персоналом в связи выявлением дефекта оборудования отбора пара турбины"

- Росэнергоатом

Отключение было проведено со строим соблюдением условий безопасной эксплуатации оборудования, радиационный фон на атомной станции и рядом с ней находится в норме и не превышает естественных фоновых значений.

Далее последует ремонт неисправности, после чего энергоблок будет подготовлен к включению в сеть и выведен на номинальную мощность.

Мощности АЭС для обеспечения региона электроэнергией вполне достаточно – с этой задачей успешно справляются энергоблоки № 3, 4, в скором времени также завершится плановый ремонт энергоблока №2, говорится в сообщении.

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