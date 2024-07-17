В Физули началось строительство "Парка Дружбы"

Сегодня в освобожденном от армянской оккупации городе Физули в Карабахе стартовало строительство нового "Парка Дружбы", который станет прекрасным подарком для возвращающихся в родные места его жителей.

В городе Физули в Карабахе сегодня заложили новый парк – "Парк Дружбы", рассказал исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"В Физули дан старт реализации проекта по созданию "Парка Дружбы". Для нас крайне важен обмен опытом, и, необходимо отметить, что количество проектов значительно превышает ожидания. Сегодня обсуждаемые главами государств проекты, ориентированные на перспективу, оцениваются в сумму, превышающую $1 млрд. Мы уверены, что эти цифры реальны и достижимы"

- Юсиф Абдуллаев

Освобожденный от армянской оккупации Физули хорошеет с каждым днем: в городе создана удобная инфраструктура, строится множество уютных современных домов, восстановлены разрушенные водохранилища и заработал аэропорт. В свои родные места вернулись уже более 3 тыс бывших вынужденных переселенцев.