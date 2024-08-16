В Сочи заметили рост числа отравлений среди туристов

Из-за большого потока туристов в Сочи стали чаще заболевать кишечной инфекцией. Проблему уже решает администрация города.

В Сочи стали чаще фиксировать случаи заболевания кишечной инфекцией. Власти курорта уже занялась проблемой и начали проводить профилактические мероприятия, рассказали в городской администрации.

«В связи с активным летним сезоном и высоким турпотоком фиксируется динамика в сторону увеличения обращений людей в медицинские организации с симптомами острой кишечной инфекции. 65% из общего числа обратившихся - туристы, 87% - дети»

- администрация Сочи

Главный санитарный врач курорта Владимир Оробей рекомендует соблюдать правила личной гигиены и безопасности: чаще мыть руки и фрукты, избегать еды из сомнительных забегаловок и от непроверенных торговцев на пляжах. Часто именно это выступает причиной заболевания инфекцией.

Он добавил, что сотрудники Роспотребнадзора берут пробы морской воды у берегов Сочи еженедельно. Это особенно важно в период аномальной жары.

«Результаты по всему побережью соответствуют нормам. Изменения в микробиологических показателях зафиксированы на некоторых реках в связи с обмелением из-за жары и застоем воды. Решением городской санитарно-противоэпидемиологической комиссии усилен контроль за ограничением водопользования на этих объектах»

- Владимир Оробей

Также руководителей учреждений и организаций в Сочи обязали проводить дезинфекцию оборудования и помещений.