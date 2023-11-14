Работница почты похитила лотерейных билетов на полмиллиона рублей в КЧР

Почтовый работник задержана в одном из районов КЧР за похищение множества лотерейных билетов, которыми она должна была торговать, рассказали в МВД России.
"В ходе инвентаризации одного из районных отделений почтовой связи обнаружена недостача свыше 500 тыс рублей. Выяснилось, что на эту сумму были проданы лотерейные билеты, однако деньги в кассу не поступили"
– полиция
Было проведено расследование. Оказалось, что 37-летняя сотрудница почты незаконно присвоила себе эти билеты. Играла она в прошлом и в текущем году – с апреля по ноябрь в 2023-м и с января по март в 2024-м.
Все билеты подозреваемая проверяла на выигрыш, но в итоге оказалось, что они принесли всего 6 тыс рублей.
Открыто уголовное дело по статье о присвоении. Сотрудница почты отправлены под домашний арест. Она уже возвратила в кассу порядка 100 тыс рублей.