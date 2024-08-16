Лихорадка Западного Нила: заболевших стало больше в Армении

Количество заражений лихорадкой Западного Нила в Армении увеличивается, и достаточно быстро: за два дня их стало больше на четверть, рассказали власти.

Новая для Армении болезнь лихорадка Западного Нила продолжает распространяться среди жителей страны, обновленную статистику озвучили в Наццентре по контролю и профилактике заболеваний.

В ведомстве пояснили, что, согласно последним сведениям, на сегодняшний день в Армении зафиксировано 75 случаев заболевания.

На 21 августа число пациентов с таким диагнозом составляло 58.

Известно об одном летальном исходе.

Сообщалось, что все случаи заражений зарегистрированы в Арагацотнской области, однако есть риски и для Араратской и Армавирской.

Лихорадка Западного Нила – что это за болезнь?

Лихорадка Западного Нила представляет собой острое вирусное заболевание. Оно передается человеку от зараженных комаров. В комаров вирус попадает, когда они кусают инфицированных птиц, которые являются источниками инфекции.

У четырех из пяти заболевших болезнь протекает без симптомов. В остальных случаях они напоминают признаки гриппа. В тяжелой форме, когда возникает воспаление головного мозга, его оболочек или спинного мозга, наблюдаются головная боль, судороги, паралич и тому подобные неврологические симптомы.