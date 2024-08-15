В Армении бушует лихорадка Западного Нила

В Армении почти 60 человека заболели лихорадкой Западного Нила. Один инфицированный умер, четверо в тяжелом состоянии.

В Минздраве Армении рассказали о текущей ситуации с заболеваемостью в стране лихорадкой Западного Нила.

На 17 августа сообщалось о 20 случая заболевания, на 21 августа - 58, из них 41 человек госпитализирован.

"Все случаи заражения зафиксированы в Арагацотнской области. Состояние четверых больных тяжелое, остальных - средней тяжести"

– глава Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Степан Атоян

Ранее стало известно, что один из инфицированных лихорадкой Западного Нила в Армении умер.

Симптомы лихорадки Западного Нила

Заболевание вирусной природы передается только через кровь, люди заражаются от укусов зараженных комаров.

Зачастую африканская лихорадка протекает бессимптомно либо с ломотой в теле и слабостью, как при гриппе. В отдельных случаях люди тяжелее переносят болезнь, требуется госпитализация, развивается воспаление мозговых оболочек, мозга, других внутренних органов. В редких случаях пациенты умирают.