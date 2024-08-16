Юноша упал со скалы и выжил в Сочи

В Сочи помогли спуститься со скалы молодому человеку, застрявшему после падения с 15-метровой высоты. Юноша выжил благодаря веткам, оказавшимся на его пути.

В Сочи выжил 17-летний юноша, упавший примерно с 15-метровой скалы. Об этом сказано в сообщении, размещенном на странице ГКУ "Кубань-спас" в социальной сети "ВКонтакте".

"Район Форелевого хозяйства, около Скайпарка, река Мзымта, парень 17 лет сорвался со скалы, примерно 15 м высотой. Ему удалось зацепится за ветки и избежать жесткого падения на острые камни" – пресс-служба организации

Подросток застрял на высоте 7-8 метров. Спасатели помогли ему спуститься на землю с помощью альпинистского снаряжения. После этого молодого человека передали медикам.