В Ялте установили памятник поющему псу и его хозяину

В Ялте по просьбе жителей города установили скульптуру, посвященную поющему псу по кличке Мухтар, и его утонувшему в море юному хозяину – пса в городе называют местным Хатико, долгие годы он ждал хозяина на берегу.

Скульптуру, посвященную поющему псу по кличке Мухтар, которого прозвали Хатико, установили в Ялте, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко.

"Ялтинский Хатико, наш знаменитый пес Мухтар снова на набережной. Скульптура Александра Рукавишникова установлена в районе "грибков" - это место путем голосования выбрали сами ялтинцы, памятник напоминает каждому из нас о силе любви и преданности"

- Янина Павленко

Мэр назвала работу мастера трогательным подарком городу: она представляет собой бронзового юношу, сидящего на кнехте, а рядом с ним – сидящего пса. Оба смотрят в море, а на кнехте выбита фраза: "Теперь вместе навсегда".

Мухтар был хорошо известен жителям и туристам Ялты: он часто выступал вместе с уличным музыкантом, "подпевая" ему, а после того, как его хозяин утонул в море, пес многие годы приходил на берег и вглядывался в горизонт, ожидая его. Он умер в прошлом году.