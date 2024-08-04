Примаков и Джалали обсудили сотрудничество в образовании

Глава Россотрудничества Евгений Примаков и посол Ирана в РФ Казем Джалали обсудили сотрудничество вузов двух стран и обучение в них иностранных студентов, а также открытие Русского дома в Тегеране.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков и посол Ирана в Москве Казем Джалали сегодня обсудили сотрудничество в области образования, говорится в Telegram-канале Россотрудничества.

"Джалали подчеркнул, что Иран находится в постоянном диалоге с российскими университетами. В том числе обсуждается вопрос об аккредитации для ряда российских учебных заведений, чтобы большее число иранских студентов могли в них поступать"

- Россотрудничество

Также иранская сторона предложила выделить образовательные квоты для россиян на обучение в ведущих вузах Ирана.

Джалали рассказал и об образовательной выставке, которая состоится в Тегеране в октябре, в ходе которой вузы двух стран смогут презентовать свои возможности и наладить новые контакты и озвучить совместные проекты в области образования. Еще одной темой для обсуждения стало открытие Русского дома в Тегеране.