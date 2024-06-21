Вестник Кавказа

Психологи помогут пассажирам Домодедово преодолеть страх полета

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столичный аэропорт Домодедово предлагает пассажирам сеансы с психологом, чтобы избавиться от страха перед полетом и не волноваться в путешествии.

Клинический психолог стал работать с пассажирами Домодедово, беседа со специалистом позволит путешественникам не бояться полета.

"Психолог поможет определить ресурсы и научит приемам саморегуляции и самопомощи. Прием ведется в онлайн формате. Сеанс длится 60 минут"

– пресс-служба аэропорта

Запись пассажиров ведется на сайте медицинского центра DMEMED. Клинику аэропорта можно найти в общей зоне на 1 этаже пассажирского терминала, напротив стоек регистрации 155-156. 

В воздушной гавани уточнили, что тем, кто испытывает страх перед полетом - аэрофобию, может быть предложена на только психологическая консультация, но и терапия с использованием инертного газа ксенон для снятия тревоги.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
905 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Duty free в аэропортах Москвы откроют пассажирам внутренних рейсов

Duty free в аэропортах Москвы откроют пассажирам внутренних рейсов

Чартеры Red Wings в Египет и Таиланд снова полетели из Домодедово

Чартеры Red Wings в Египет и Таиланд снова полетели из Домодедово

Неадекватный мужчина в самолете из Еревана пытался открыть дверь

Неадекватный мужчина в самолете из Еревана пытался открыть дверь

Водовоз столкнулся с самолетом в Домодедово

Водовоз столкнулся с самолетом в Домодедово

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы