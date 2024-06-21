Психологи помогут пассажирам Домодедово преодолеть страх полета

Столичный аэропорт Домодедово предлагает пассажирам сеансы с психологом, чтобы избавиться от страха перед полетом и не волноваться в путешествии.

Клинический психолог стал работать с пассажирами Домодедово, беседа со специалистом позволит путешественникам не бояться полета.

"Психолог поможет определить ресурсы и научит приемам саморегуляции и самопомощи. Прием ведется в онлайн формате. Сеанс длится 60 минут"

– пресс-служба аэропорта

Запись пассажиров ведется на сайте медицинского центра DMEMED. Клинику аэропорта можно найти в общей зоне на 1 этаже пассажирского терминала, напротив стоек регистрации 155-156.

В воздушной гавани уточнили, что тем, кто испытывает страх перед полетом - аэрофобию, может быть предложена на только психологическая консультация, но и терапия с использованием инертного газа ксенон для снятия тревоги.