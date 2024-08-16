ДТП в Абхазии под Гагрой кончилось госпитализацией водителей

В Гагрском районе Абхазии столкнулись две иномарки. От жесткого столкновения их водители получили травмы и были доставлены в больницу. Детали еще уточняются.

Два автомобиля попали в ДТП в Гагрском районе Абхазии. Нескольким участникам аварии потребовалась госпитализация, рассказали в местном ГАИ.

Женщина двигалась на машине марки «Chery» и при повороте налево не пропустила водителя на «BMW». Так оба автомобиля превратили в груду металлолома.

В результате довольно жесткого столкновения обоих водителей отправили в больницу на карете скорой помощи. Один из них сломал несколько костей. Их жизням ничего не угрожает.

Сотрудники Госавтоинспекции Абхазии еще уточняют детали происшествия.