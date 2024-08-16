Вестник Кавказа

Турция помогла отвезти на родину заболевшую гражданку Армении

Турция помогла отвезти на родину заболевшую гражданку Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции пошли навстречу армянской стороне и обеспечили возможность возвращения в Армению женщины, которая находилась в тяжелом состоянии, так что иные способы, кроме воздушного транспорта, были исключены.

Армянскую гражданку, которой стало плохо после восхождения на гору Арарат, помогли довезти на родину власти Турции. Об инциденте рассказали в пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.

Женщина совершила восхождение на гору Арарат. После спуска ей стало плохо, медики диагностировали диабетическую кому, и пострадавшая была госпитализирована в Догубаязите. Там ее состояние было стабилизировано. Однако возвращение в Армению было для нее возможно только по воздуху.

В результате Турция предоставила воздушный коридор, и пострадавшую отвезли в Армению на вертолете.

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