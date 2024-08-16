Популярным соцсетям пригрозили блокировкой в Турции

В Минюсте Турции рассказали, при каких обстоятельствах в республике могут заблокировать популярные социальные сети. При этом в ведомстве отметили, что не хотят оставлять жителей страны без соцсетей.

Иностранные социальные сети, включая Tik Tok, могут столкнуться с ограничениями и блокировками в Турции. Об этом заявил глава Минюста республики.

Йылмаз Тунч отметил, что власти пойдут на этот шаг, если соцсети будут нарушать законодательство.

"Соцсети предоставляют у нас услуги, используя инфраструктуру нашей страны. Здесь же они зарабатывают деньги. Если в ходе этой работы вы не предотвращаете нарушения местного законодательства, вступает в силу закон"

– руководитель министерства

Он подчеркнул, что власти не хотят блокировать социальные сети, которыми пользуются миллионы граждан, но им придется пойти на такой шаг, если соцсети будут нарушать законодательство.

"Конечно, мы не хотим, чтобы социальные сети, которыми пользуются миллионы людей, были закрыты. Чтобы этого не происходило, требуется удалять [противозаконный] контент"

– глава ведомства