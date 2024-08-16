Вестник Кавказа

Автомобилист погубил ребенка в Дагестане

Автомобилист погубил ребенка в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шестилетний ребенок скончался после наезда  ВАЗ-21102. Трагедия произошла в Карабудахкентском районе.

Ребенок 6 лет стал жертвой автоаварии в Карабудахкентском районе. По данным дорожной полиции трагедия произошла на трассе, соединяющей Карабудахкент и Нижний Дженгутай.

Сообщается, что водитель ВАЗ-21102 не успел вовремя затормозить перед выбежавшим на проезжую часть ребенком.

«В результате наезда ребенок от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия»

– МЧС РФ по региону

В настоящее время правоохранители устанавливают почему ребенок оказался без взрослых неподалеку от проезжей части. Все детали и обстоятельства трагедии также выясняются.

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