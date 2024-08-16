В Алматы посчитали будущих первоклашек

В нынешнем учебном году, который начнется 2 сентября, в Алматы, крупнейшем мегаполисе Казахстана, за школьные парты сядут почти 30 тысяч первоклашек.

Первый раз в первый класс в Алматы в этом году впервые отправятся в школу более 28 тыс первоклассников, сообщила сегодня заместитель акима города Асем Нусупова.

В первый класс в мегаполисе уже записались 27 490 детей, но прием заявлений продолжается: ожидается, что точное число первоклассников составит 28 144 человека, передает "АиФ-Казахстан".

Как ни странно, но впервые за последние три года их стало меньше – годом ранее первоклашек было больше на 4 тыс. Всего по стране за школьные парты в этом году сядет 308 519 детей.

Местный бюджет выделил в Фонд всеобуча 1,6 млрд тенге, часть из которых пойдут на закупку школьной формы, спортивной одежды и канцелярских принадлежностей для детей малоимущих семей.

Также город выделяет значительные средства на обеспечение правильного и сбалансированного питания для школьников. Так, на бесплатное питание для учеников 1-4 классов, а также старших детей из социально уязвимых категорий, в местном бюджете предусмотрено 16,5 млрд тенге, что позволит обеспечить питанием более 133 тыс учеников, добавила Нусупова.