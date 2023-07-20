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Подросток убил мальчика на юге Москвы

Подросток убил мальчика на юге Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Подросток убил знакомого ребенка после ссоры. Оба мальчика воспитывались в благополучных семьях. Следствие продолжается.

Тело 11-летнего ребенка с признаками убийства было обнаружено в Коломенском парке в Москве. По факту возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что накануне он ушел гулять, но не пришел домой к назначенному сроку. Подозреваемый в убийстве задержан, им оказался его 13-летний знакомый потерпевшего , который уже признал вину.  

Выяснилось, что поводом к убийству послужил бытовой конфликт.

"По предварительным данным, мотивом убийства стала личная неприязнь. Подростки были хорошо знакомы. Когда они пришли в парк, возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого 13-летний подросток и совершил убийство друга"

– источник ТАСС

Оба фигуранта дела не состояли на учете в полиции и воспитывались в благополучных семьях. Следствие продолжается.

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