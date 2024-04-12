"Россети" анонсировали новые задержания по делу о хищениях в "Дагэнерго"

Количество задержанных по уголовному делу о хищении почти 3 млрд рублей в республике превышает 25 человек. Накануне были задержаны еще 9 человек.

В Дагестане возможны новые задержания в рамках дела о крупных хищениях в "Дагэнерго". Об этом рассказали в пятницу в ПАО "Россети Северный Кавказ", филиалом которой является региональная дагестанская компания.

"Новые задержания ожидаются по делу о хищениях в "Дагэнерго". В ближайшее время будет возбуждено еще одно уголовное дело по статье 210 (организация преступного сообщества и участие в нем) УК РФ, которое предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы"

– представитель компании

Он также отметил, что в настоящее время часть задержанных сотрудников филиала дают показания на других его работников и на замглавы дербентского отделения "Дагэнергосбыт".

Напомним, накануне количество задержанных по делу о крупных хищениях в республике превысило 25 человек. В их число также входит руководитель филиала Магомедхабиб Мухумаев.