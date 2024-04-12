Вестник Кавказа

"Россети" анонсировали новые задержания по делу о хищениях в "Дагэнерго"

"Россети" анонсировали новые задержания по делу о хищениях в "Дагэнерго"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Количество задержанных по уголовному делу о хищении почти 3 млрд рублей в республике превышает 25 человек. Накануне были задержаны еще 9 человек.

В Дагестане возможны новые задержания в рамках дела о крупных хищениях в "Дагэнерго". Об этом рассказали в пятницу в ПАО "Россети Северный Кавказ", филиалом которой является региональная дагестанская компания.

"Новые задержания ожидаются по делу о хищениях в "Дагэнерго". В ближайшее время будет возбуждено еще одно уголовное дело по статье 210 (организация преступного сообщества и участие в нем) УК РФ, которое предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы"

– представитель компании

Он также отметил, что в настоящее время часть задержанных сотрудников филиала дают показания на других его работников и на замглавы дербентского отделения "Дагэнергосбыт".

Напомним, накануне количество задержанных по делу о крупных хищениях в республике превысило 25 человек. В их число также входит руководитель филиала Магомедхабиб Мухумаев.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2245 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Меликов прокомментировал инцидент на границе Дагестана и Чечни

Меликов прокомментировал инцидент на границе Дагестана и Чечни

Свыше 25 энергетиков задержаны по делу о крупных хищениях в &quot;Дагэнерго&quot;

Свыше 25 энергетиков задержаны по делу о крупных хищениях в "Дагэнерго"

Одного из членов нападавшей на людей банды осудили на Ставрополье

Одного из членов нападавшей на людей банды осудили на Ставрополье

Дело экс-главы Минтруда Дагестана: расследование о хищении 82 млн рублей окончено

Дело экс-главы Минтруда Дагестана: расследование о хищении 82 млн рублей окончено

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы