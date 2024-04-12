Свыше 25 энергетиков задержаны по делу о крупных хищениях в "Дагэнерго"

В четверг, 18 апреля, в Дагестане задержали еще ряд подозреваемых в крупных хищениях в "Дагэнерго". Об этом поведали в ПАО "Россети Северный Кавказ".
В частности, задержанными оказались замглавы управления по сбыту "Дагэнерго" Насыр Абдуллаев и руководитель городских электрических сетей Дербента Иса Рагимов.
"Рагимова подозревают в совершении хищений, действуя с Амирахмедом Зурканаевым, которого ранее уже задержали и арестовали"
– представитель межрегиональной распределительной сетевой компании
Он пояснил, что Зурканаев занимает должность замдиректора дербентского отделения "Дагэнергосбыт".
Также сообщается об обысках, проведенных на рабочем месте Насыра Абдуллаева.
Позднее в Верховном суде РД сообщили, что сегодня в отношении 9 подозреваемых была избрана мера пресечения сроком на два месяца. Там отметили, что к вечеру 18 апреля в рамках дела о хищениях в "Дагэнерго" задержаны 26 человек, включая главу компании Магомедхабиба Мухумаева.