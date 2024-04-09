Вестник Кавказа

По хищениям в "Дагэнерго" арестованы еще восемь человек

Колючая проволока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аресты по делу о хищениях почти 3 млрд рублей в дагестанском филиале "Россети Северный Кавказ" продолжаются. Правоохранители арестовали еще восемь человек.

В рамках декриминализации энергокомпании "Дагэнерго" арестованы еще восемь человек.

"Суд избрал в отношении восьмерых обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца (по 16 июня 2024 года включительно)"

– глава пресс-службы Верховного суда Республики Дагестан Зарема Мамаева

Арест наложен Советским районным судом Махачкалы. Следствие установило, что арестованными в период 2010-2021 годы было расхищено 2,8 млрд рублей, средства принадлежали ПАО "Российские сети" и ПАО "МРСК Северного Кавказа". Все члены ОПГ пока не установлены, следствие продолжается.

Ранее по данному делу под арест был заключен глава "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев. Всего по делу арестованы 17 человек.

ФСБ продолжат декриминализацию в энергетической отрасли региона, ожидается, что это способствует снижению утрат электроэнергии в Дагестане.

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