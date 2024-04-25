Грузия идет на конфликт с США?

Глава грузинского правительства разочарован действиями американского дипломата, поддержавшего революционные сценарии в республике. Речь идет о нескольких попытках революции, произошедших в последние годы.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил бывшего посла Соединенных Штатов Келли Дегнан за то, что в свое время она поддержала революционные процессы в республике.

В сообщении, размещенном на его странице в социальных сетях, сказано, что свое недовольство глава правительства озвучил советнику Госдепа.

"Я поговорил с Дереком Шолле и выразил свое искреннее разочарование в связи с двумя революционными попытками в 2020-2023 годах, которые были поддержаны бывшим послом США и НПО, финансируемыми из-за рубежа"

– грузинский премьер

В ходе беседы Кобахидзе также акцентировал внимание на том, что недавние ложные заявления представителей Госдепа по поводу законопроекта об иноагентах и акциях протеста как раз напоминают аналогичные заявления, сделанные экс-послом в 2020-2023 годах. Он подчеркнул, что те заявления способствовали насилию со стороны финансируемых извне субъектов и поддержке революционных процессов.

Говоря о сегодняшних отношениях между Грузией и США, глава правительства заметил, что из-за разногласий, вызванных законопроектом об иноагентах, странам нужно будет приложить определенные усилия для их перезагрузки.

"Я пояснил господину Шолле, что потребуется особое усилие, чтобы перезапустить отношения на таком фоне, что невозможно без справедливого и честного подхода"

– Ираклий Кобахидзе