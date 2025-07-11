Поддержку местного бизнеса активизируют в Грузии

В Грузии с 1 сентября вступят в силу изменения, связанные с мерами поддержки для местного бизнеса. Одно из них коснется женщин-предпринимателей.

Местные предприниматели получат более действенную поддержку в Грузии, такое сообщение распространило Агентство "Производи в Грузии".

Изменения вступят в силу 1 сентября, они были внесены в универсальную промышленную часть.

В частности, вырастет софинансирование процентов по кредитам и лизингу – на 2 процентных пункта.

Кроме того, вводятся новые грантовые компоненты, такие как высокогорье, агротуризм и зеленое направление, а также цифровизация, исследования и разработки.

Женщины-предприниматели будут получать гранты увеличенного размера по всем этим компонентам.