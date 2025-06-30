Вестник Кавказа

Под Антальей снова пылает лесной пожар

Под Антальей снова пылает лесной пожар
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В районе Муратпаша в турецкой курортной Анталье вновь вспыхнул лесной пожар – два дня назад турецкие огнеборцы взяли здесь огонь под контроль, а сегодня он вспыхнул с новой силой.

Повторный лесной пожар вспыхнул в районе Муратпаша в турецкой Анталье – два дня назад огнеборцы уже сражались здесь с огнем, передал телеканал CNN Türk.

"Сегодня в квартале Гюзелоба района Муратпаша в Анталье вновь вспыхнул пожар после лесного пожара, который был взят под контроль два дня назад"

- CNN Türk

Огонь вспыхнул рядом с теплицами и жилыми домами, на его тушение огнеборцам пришлось бросить все имеющиеся силы и на земле, и в воздухе. Также для тушения возгорания сюда прибыли подразделения и техника регионального управления лесного хозяйства, тушение пожара продолжается, передает РИА Новости.

Пока неясно, вызван ли сегодняшний пожар очагами возгорания, оставшимися после предыдущего пожара, говорится в сообщении телеканала.

Напомним, два дня назад мы писали, что недалеко от международного аэропорта Антальи в районе Муратпаша произошел лесной пожар - пламя охватило микрорайон Эрменек, а начался пожар на узкой полосе леса в черте города, его тушением занималась авиация.

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