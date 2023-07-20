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"Победа" с конца октября будет летать в Дубай из Волгограда

&quot;Победа&quot; с конца октября будет летать в Дубай из Волгограда
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В расписании полетов российской низкобюджетной авиакомпании "Победа", входящей в группу компаний "Аэрофлот", появился новый авиарейс: он будет выполняться два раза в неделю и соединит Волгоград и столицу арабского эмирата Дубай.

С конца октября российский лоукостер – авиакомпания "Победа" – начнет выполнять авиарейсы по маршруту Волгоград-Дубай-Волгоград.

Новый авиарейс уже появился в расписании компании, он будет выполняться дважды в неделю, а время в пути составит около 4 часов 3о минут, сообщила авиакомпания в релизе, передает РИА Новости.

"Лоукостер "Победа" на официальном сайте открыл продажу билетов на рейсы в Дубай (ОАЭ) из Волгограда. Полеты по маршруту начнутся 29 октября 2023 года и будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам"

- авиакомпания "Победа"

Что касается цен, то они соответствуют московским из аэропорта Внуково: так, базовый тариф без багажа обойдется пассажирам в 21730 рублей, тариф выгодный с ручной кладью и одним местом багажа до 10 кг будет стоить 24910 рублей, а тариф максимум с ручной кладью и одним местом багажа до 20 кг оценивается в 29625 рублей.

Напомним, сейчас "Победа" выполняет ежедневные рейсы в Дубай из московского аэропорта Внуково, а в октябре начнет летать в Дубай из Махачкалы.

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