Пловцы из России стали чемпионами мира

Российские пловцы на мировом первенстве в Сингапуре стали лучшими в смешанной эстафете, а также поставили новый рекорд.
Российские пловцы стали чемпионами мира в комбинированной смешанной эстафете. Медали высшего достоинства добыли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.
Спортсмены сборной России преодолели дистанцию за 3 минуты 37,97 секунды. Это время стало лучшим в истории чемпионатов мира.
Золото турнира также получат Данил Семьянинов и Александра Кузнецова, которые соревновались на предварительном этапе.
Отметим, что копилка сборной России на мировом первенстве в Сингапуре пополнилась 12 медалями, среди которых четыре золотые, пять серебряных и три бронзы.