Вестник Кавказа

Пловцы из России стали чемпионами мира

Пловцы из России стали чемпионами мира
© Фото: Yunus Tuğ /unsplash.com
Российские пловцы на мировом первенстве в Сингапуре стали лучшими в смешанной эстафете, а также поставили новый рекорд.

Российские пловцы стали чемпионами мира в комбинированной смешанной эстафете. Медали высшего достоинства добыли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова. 

Спортсмены сборной России преодолели дистанцию за 3 минуты 37,97 секунды. Это время стало лучшим в истории чемпионатов мира. 

Золото турнира также получат Данил Семьянинов и Александра Кузнецова, которые соревновались на предварительном этапе. 

Отметим, что копилка сборной России на мировом первенстве в Сингапуре пополнилась 12 медалями, среди которых четыре золотые, пять серебряных и три бронзы.

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