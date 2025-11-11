Пилот разбившегося вертолета арестован в Дагестане

В Махачкале взят под арест пилот потерпевшего крушение вертолета Ка-226. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения, в результате которого погибли люди.

Суд в Махачкале выбрал меру пресечения для пилота вертолета, упавшего в Дагестане, рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

В сообщении говорится, что судья Советского райсуда Махачкалы принял решение арестовать пилота.

"Суд, рассмотрев ходатайство следствия, постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 20 суток - по 6 января 2026 года включительно"

– пресс-служба

Пилот, по информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, обвиняется по ч.3 ст.263 Уголовного кодекса, а именно в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации вертолета, в результате которого по неосторожности погибли два или более человека.

В управлении также раскрыли, в чем именно, по версии следствия, заключается вина 41-летнего пилота. Командир вертолета, говорится в сообщении, совершил ошибку, в результате которой хвост вертолета коснулся земли, после чего он разбился. Жертвами трагедии стали пять человек, еще один остается в больнице.